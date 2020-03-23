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اول لاعب الماني مصاب بكورونا يعترف بأنه شعر “بالخوف”

منذ 35 دقيقة

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برلين – كشف لوكا كيليان، اول لاعب الماني من الدرجة الاولى اصيب بفيروس كورونا بانه شعر “بالخوف” في بادىء الامر قبل ان يتعافى كليا.

وقال كيليان لاعب بادربورن متذيل ترتيب دوري بوندسليغا في مقابلة نشرتها صحيفة “فستفالن بلات” المحلية: “بدأت الامور في العاشر من اذار/مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم التالي، بدات اشعر باوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين”.

وتابع: “وفي 12 اذار/مارس بدأت اشعر صعوبة في التنفس ثم اصبح الامر اقوى في اليوم التالي. حرارة مع رجفة قوية. في تلك اللحظة شعرت فعلا بالخوف للمرة الاولى. استمر الامر لأربعة ايام قبل ان تنخفض حرارتي ثم بدأت اشعر بتحسن تدريجي من يوم الى يوم”.

وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد، وقال في هذا الصدد: “استطيع الان ان اتقاسم تجربتي، فانا رياضي وفي حالة صحية جيدة لكن توجب علي ان اكافح بقوة هذا الفيروس. بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من امراض معينة، فان ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم”.

ولم يدخل كيليان المستشفى للعلاج لان والدته ممرضة وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند وختم قائلا “لو بقيت وحيدا في بادربورن لكنت ذهبت الى المستشفى”. (أ ف ب)

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