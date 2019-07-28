آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

اياكس يهزم ايندهوفن ويتوّج بكأس السوبر الهولندي للمرة 9 في تاريخه

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

امستردام – أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-0، على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام.

وكان أياكس قد خاض موسما رائعا بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقبي الدوري والكأس محليا.
وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تمريرة من دوني فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية، والمدافع دالي بليند من تسديدة قوية في الدقيقة 53.

واضطر ايندهوفن لاكمال آخر 30 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين لاصابة مهاجمه الشاب سام لامرس، بعد استنفاد المدرب مارك فان بومل تبديلاته الثلاثة.

ويستهل أياكس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي الاسبوع المقبل، ويخوض بعد 10 أيام الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد باوك اليوناني. في المقابل، يلتقي ايندهوفن مع بازل السويسري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الابطال بعد فوزه عليه ذهابا 3-2. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

باييخو معاراً إلى وولفرهامبتون الانجليزي قادماً من ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

فرنسا تقهر عناد “الفراعنة” وتبلغ نهائي مونديال الناشئين لكرة اليد

منذ ساعتين

ريفر بليت يستهل مشاركته في الدوري الأرجنتيني بالتعادل أمام ارخنتينوس

منذ ساعتين

بالميراس يضع صدارة الدوري البرازيلي على طبق من فضة لـ سانتوس

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock