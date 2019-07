اياكس يهزم ايندهوفن ويتوّج بكأس السوبر الهولندي للمرة 9 في تاريخه

امستردام – أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-0، على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام.

وكان أياكس قد خاض موسما رائعا بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقبي الدوري والكأس محليا.

وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تمريرة من دوني فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية، والمدافع دالي بليند من تسديدة قوية في الدقيقة 53.

We just can't get enough… 🍿🥤#ajapsv 🏆

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 27, 2019