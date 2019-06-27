اياكس يُحدد لريال مدريد سعر التخلي عن فان دي بيك

لاهاي – حدد مارك أوفرمارس المدير الفني لأياكس آمستردام ، مبلغاً يتراوح بين 50 و60 مليون يورو للتنازل عن لاعب الوسط دوني فان دي بيك ، الذي يسعى ريال مدريد لضمه ، بحسب ما أوردته صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الخميس إلى أن هذه الصفقة “لن تلقى ترحيبا” من جماهير أياكس، لأن فان دي بيك سيصبح بذلك ثالث جوهرة تغادر صفوف الفريق عقب انتقال فرينكي دي يونج (22 عاما) لبرشلونة ، واقتراب ماتياس دي ليخت (19 عاما) من التعاقد مع يوفنتوس الإيطالي، بحسب بعض التقارير.

وكان فان دي بيك (22 عاما) واحدا من العناصر الأساسية في أياكس خلال الموسم الماضي ، حيث خاض 57 مباراة رسمية سجل خلالها 17 هدفا وصنع 13.

وفي هولندا ، هناك شكوك حول ما إذا كان ريال مدريد يضع لاعب الوسط الهولندي بين أولوياته بحق أم يضعه كخطة بديلة للفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ، الذي يسعى يوفنتوس أيضا لضمه.

وبحسب صحيفة (دي تيليجراف)، فإنه في حالة انتقال بوغبا إلى اليوفي، ستكون فرصة انتقال لاعب أياكس إلى ريال مدريد أكبر.(إفي)