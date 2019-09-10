ايران تتخطى هونغ كونغ بهدفين نظيفين

هونغ كونغ – استهل منتخب إيران مشوار المنافسة بتحقيق الفوز خارج ملعبه على هونغ كونغ 2-0 اليوم الثلاثاء على ستاد هونغ كونغ في هونغ كونغ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل سردار أزمون (23) وكريم أنصاريفارد (54) هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز البحرين خارج ملعبها على كمبوديا 1-0 على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه.

وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطة لكل من العراق وكمبوديا وهونغ كونغ.

وضغط منتخب إيران من البداية، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر محاولة سردار أزمون التي تصدى لها الحارس ياب هونغ فاي.

ولكن أزمون نجح في افتتاح التسجيل لإيران بعدما تابع الكرة المرتدة من دفاع هونغ كونغ إثر تسديدة كريم أنصاريفارد (23).

ثم تألق حارس هونغ كونغ في التصدي لتسديدة أنصاريفارد من مسافة بعيدة، ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية (37).