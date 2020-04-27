ايسوزو الأردن تحصل على ثلاث جوائز من ايسوزو العالمية

عمان – حصدت ايسوزو الأردن ممثلة بوكيلها شركة القدرة للسيارات على ثلاث جوائز من قبل شركة ايسوزو موتورز العالمية وذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة ايسوزو الشرق الأوسط وأفريقيا والذي انعقد في دبي هذا العام بحضور وكلاء وممثلي وموزعي العلامة التجارية في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لمسيرة النجاح الممتدة لخمس سنوات والتي استطاعت فيها شركة القدرة للسيارات أن تحتل المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حصلت الشركة على المركز الأول عن أداءها في المبيعات على مستوى المنطقة كما انها حصلت على المركز الثاني كأفضل وكيل لمركبات ايسوزو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة المركز الثالث كأفضل خدمات لما بعد البيع والصيانة.

وتعليقا على هذا الانجاز قال محمد عليان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة: “تفخر شركة القدرة لتجارة السيارات وكلاء ايسوزو في الأردن بهذا الإنجاز والذي أستمر على مدى خمس سنوات متتالية، وأضاف عليان بأن هذا التكريم يأتي كنتيجة لرضا عملاء الشركة وثقتهم بمركبات ايسوزو واختيارهم لها، كما أكد على التزام الشركة بسعيها الدائم لرضى العملاء والارتقاء بخدمتهم كما عهدوا دائما”.

من جانبه قال وسيم الاقرع، المدير العام لشركة القدرة لتجارة السيارات وكلاء ايسوزو في الأردن: “نشكر شركة ايسوزو انترناشونال على هذا التكريم والذي يتوج جهودنا المتواصلة على كافة الصعد، وكذلك على دعمهم الدائم وشراكتهم الحقيقية التي ساهمت في إيصال ايسوزو الأردن لهذه المكانة خلال فترة قياسية، كما لا بد أن ننوه أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود فريق الشركة من إداريين وموظفين وفنيين في كافة الأقسام والفروع وادائهم المتميز الذي كان له كل الفضل في وصول شركة القدرة لهذا المستوى المتقدم من الاداء وحصولها على هذا التكريم”

ومن الجدير بالذكر ان شركة القدرة لتجارة السيارات تأسست عام 2015، بعد حصولها على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة ايسوزو في سوق المملكة، وتدشينها لمعرضها الرئيسي الكائن في شارع مكة والمعزز بأربعة مراكز صيانة في كل من البيادر وماركا واربد والعقبة.