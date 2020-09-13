“ايسوزو” تطلق حملة خصومات على بيك أب “D-MAX”

عمان – اطلقت شركة ايسوزو الأردن ممثلة بوكيلها الحصري شركة القدرة لتجارة السيارات حملة خصومات على بيك-اب ايسوزو D-MAX فئة LS موديل 2020 وذلك لفترة محدودة وبسعر مغري يبلغ 23900 دينار.

ومن الجدير بالذكر أن بيك-اب ايسوزو D-MAX يأتي مزودا بالعديد من الاضافات المميزة، ومن أهمها شاشة بحجم 7 انش تدعم الصوت والفيديو وكاميرا للرجوع الى الخلف، كما انه يتوفر بتقنية الاضاءة الامامية الحديثة Bi-LED وعجلات الومنيوم قياسية من المصنع بقياس 18 انش بالاضافة نظام الكتروني للتحكم بالمناخ ونظام صوتي قوي مزود بـ8 سماعات على ابواب وسقف السيارة والعديد من الإضافات الأخرى.

من الناحية الميكانيكية توفر ايسوزو محركا جبارا بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن هواء تيربو ويولد قدرة حصانية تبلغ 163 حصان وعزم 380 نيوتن متر.

وتعليقاً منه على هذا العرض قال محمد عليان، رئيس هيئة المديرين لشركة القدرة لتجارة السيارات “تهدف شركة القدرة لتجارة السيارات الى توفير افضل المركبات واكثرها اعتمادية في المملكة وتعزيزها بإضافات متفوقة في فئتها وبسعر يعكس قيمة مركبات ايسوزو”.

من جانبه قال وسيم الاقرع، المدير العام لشركة القدرة لتجارة السيارات “يأتي هذا العرض ليوفر تجربة قيادة مميزة في فئتها ولاختبار الاعتمادية القصوى لسيارات ايسوزو، كما اكد الاقرع على ان السيارات المباعة تأتي بكفالة مصنعية لمدة 3 سنوات أو 100 الف كيلومتر أيهما اسبق”.

هذا ويتوفر العرض في معارض ايسوزو كافة ووكيل ايسوزو في منطقة راس العين والمنطقة الحرة، شركة عساف إخوان لتجارة السيارات.