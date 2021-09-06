ايطاليا تتعثر ونتائج كاسحة لألمانيا واسبانيا وانجلترا وبلجيكا

روما – سقط المنتخب الايطالي بطل اوروبا في فخ التعادل السلبي امام مضيفه السويسري في قمة المجموعة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022، فيما استعرضت ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا بانتصارات كاسحة.

وخرجت سويسرا بنقطة ثمينة امام ايطاليا بعد تعادل المنتخبين سلبًا في مباراة قمة في الإثارة والندية، حيث تبادل الفريقان الافضلية، ففيما دانت السيطرة لمصلحة المنتخب الإيطالي بطل اوروبا لفترات طويلة من اللقاء، الا ان الجانب السويسري كان ندا قويا وكان بإمكانه الخروج باكثر من تعادل.

وكان متوقعا ان تكون المباراة في اعلى مستوى بعدما قدّم المنتخب السويسري عرضا قويا في يورو 2020، فخرج من الدور ربع النهائي بعد اقصائه فرنسا بطلة العالم من دور 16 قبل ان يخرج على يد اسبانيا من دور الثمانية بركلات الترجيح 1-3 إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.

كما انّ المنتخب السويسري لم يخسر بعد في التصفيات فحقّق فوزين وتعادل حتى اللحظة.

وخرج المنتخب الإيطالي من هذه المواجهة بمباراته السادسة والثلاثين توالياً من دون هزيمة، لينفرد رجال المدرب روبرتو مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه منذ الخميس بعد التعادل مع بلغاريا 1-1 في الجولة السابقة، مع المنتخبين الإسباني (بين عامي 2007 و2009) والبرازيلي (بين عامي 1993 و1996).

وحصل المنتخب الايطالي على فرصة كبيرة للتسجيل وكسب الافضلية لكن نجمه جورجينيو اضاع ركلة جزاء بعد تسديدة خجولة تصدى لها الحارس يان سومر بكل سهولة (53). وحصل الايطاليون على ركلة الجزاء اثر خطأ من ريكاردو رودريغيس على دومينيكو بيراردي، وبعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في أيه أر) تم منح بطل اوروبا 2020 ركلة جزاء لكنه اهدرها.

وضمن المجموعة ذاتها، فازت بلغاريا على ليتوانيا 1-صفر.

تحتل ايطاليا المركز الاول في المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات امام سويسرا الثانية بسبع نقاط من 3 مباريات. وتأتي بلغاريا في المركز الثالث بخمس نقاط وإيرلندا الشمالية في المركز الرابع بأربع نقاط واخيرا ليتوانيا من دون اي نقطة.

واصل المنتخب الالماني بدايته القوية مع المدرب الجديد هانزي فليك وحقّق فوزا كبيرا على حساب ضيفه الارميني بنتيجة 6-صفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وسجّل اهداف المانيا كل من سيرج غنابري (6 و15)، وماركو رويس (35) وتيمو فيرنر (45) ويوناس هوفمان (52) وكريم عضيمي (90+1).

وبعد فوز غير مقنع على ليشتنشتاين 2-صفر الخميس، ضمّ المانشافت خصمه الارميني الى قائمة ضحاياه، لكن الاهم انه انتزع الصدارة من ضيفه الذي كان يتبوأ المركز الاول في المجموعة قبل انطلاق المباراة.

وفي مباراتين اخريين ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت ايسلندا ومقدونيا الشمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على ليشتنشتاين 2-0.

واستعاد المنتخب الالماني صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة واحدة في هذه التصفيات امام مقدونيا الشمالية 2-1 في عهد المدرب السابق يواكيم لوف. وتراجعت أرمينيا الى المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (8) وايسلندا خامسة (4).

واستعاد المنتخب الاسباني توازنه بعد خسارته امام السويد الخميس الماضي، وخرج بفوز ساحق على حساب ضيفه الجورجي 4-صفر على ملعب “نويفو فيفيرو” في مدينة باداخوز الإسبانية ضمن المجموعة الثانية.

سجّل اهداف المنتخب الإسباني كل من خوسيه غايا (14) وكارلوس سولر (25) وفيران توريس (41) وبابلو سارابيا (63).

ودخل المنتخب الاسباني الى المباراة وظهره الى الحائط بعد ان فرّط بخمس نقاط حتى الآن في التصفيات الحالية آخرها الخسارة امام السويد التي اعطت المنتخب الاسكندنافي افضلية صريحة بامتلاكه 9 نقاط من 3 مباريات قبل مباراته الرابعة امام اليونان الاربعاء.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اليونان وكوسوفو 1-1. .

يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متقدما على السويد التي تملك 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث برصيد 4 نقاط متقدمة على اليونان الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما تقبع جورجيا في المركز الخامس والاخير بنقطة واحدة.

وحافظ المنتخب الإنكليزي على سجله الخالي من الهزائم في التصفيات، بعد فوزه على اندورا 4-صفر ضمن المجموعة التاسعة على ملعب ويمبلي.

سجّل للمنتخب الإنكليزي جيسي لينغارد (18 و78) والقائد هاري كاين (72 من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا (85).

وكانت إنكلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة الخميس الماضي في مباراة شهدت اساءات عنصرية من قبل الجماهير المجرية تجاه عدد من لاعبي المنتخب الإنكليزي، ما استدعى موقفا منددا من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لهذه الممارسات التي ستلقى “عدم تسامح كامل”.

وضمن المجموعة ذاتها، حقّقت البانيا فوزا مهما على ضيفتها المجر 1-صفر على ملعب “إيلباسان أرينا”.

كما اكتسحت بولندا نظيرتها سان مارينو 7-1.

تتصدر انكلترا المجموعة بشكل صريح برصيد 15 نقطة متقدمة على بولندا الثانية برصيد 10 نقاط وتأتي ألبانيا ثالثة بـ 9 نقاط، وتحتل المجر المركز الرابع بسبع نقاط ايضا، وأخيرا تقبع أندورا في المركز الخامس بثلاث نقاط فيما تقبع سان مارينو في المركز السادس والاخير بلا اي نقطة.

حلقت بلجيكا في صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزها المهم على وصيفتها تشيكيا بنتيجة 3-صفر في بروكسل الاحد.

سجّل اهداف المنتخب البلجيكي كل من روميلو لوكاكو (8) وادين هازارد (41) وأليكسيس ساليمايكيرس (65).

واكتست المباراة اهمية كبرى على اعتبار انّ بلجيكا دخلت المباراة وفي رصيدها 10 نقاط امام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وبالتالي كانت معركة المركز الاول على المحك. كما انّ الفريقين تعادلا ذهابا 1-1.

ولم يفرّط البلجيكيون بالنقاط الثلاث رغم غياب نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 13 نقطة امام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وتحتل ويلز التي فازت على بيلاروس 3-2 بثلاثية غاريث بايل، المركز الثالث بست نقاط مع مباراتين اقل وبيلاروس المركز الرابع بثلاث نقاط. -(أ ف ب)