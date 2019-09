ايطاليا على بعد 3 نقاط من بلوغ نهائيات كأس اوروبا 2020

هلسنكي – بات المنتخب الإيطالي لكرة القدم على بعد 3 نقاط من النهائيات بفوزه الثمين على مضيفه الفنلندي 2-1 الأحد في تامبيري، لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وسجل تشيرو إيموبيلي الهدف الاول لإيطاليا في الدقيقة (59)، ثم أضاف جورجينيو الهدف الثاني بالدقيقة (79 من ركلة جزاء)، فيما سجل تيمو بوكي (72 من ركلة جزاء) هدف فنلندا.

