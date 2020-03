“ايفاب” يسمح بتجارب تبديل اللاعبين في حال الارتجاج الدماغي

بلفاست – أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” السبت أنه سيسمح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية الصيف في طوكيو هذا الصيف.

وقال ايفاب في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست في ايرلندا الشمالية: “إنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

Soccer’s rule-making body, the International Football Association Board, has agreed to review the game's offside rule and consider additional substitutions for concussion cases https://t.co/mXsPm3pRTL pic.twitter.com/EcBPmeHgA4

— Reuters (@Reuters) March 1, 2020