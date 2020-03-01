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“ايفاب” يسمح بتجارب تبديل اللاعبين في حال الارتجاج الدماغي

منذ ساعتين

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بلفاست – أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” السبت أنه سيسمح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية الصيف في طوكيو هذا الصيف.

وقال ايفاب في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست في ايرلندا الشمالية: “إنه وافق على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

الا ان “ايفاب” المسؤول عن سن قوانين كرة القدم، كرر أنه: “سيكون هناك حاجة للمزيد من الابحاث قبل اقتراح تغيير في قوانين اللعبة، لقد أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اهتماما خاصا لتجربة هذا الاقتراح في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات خلال الالعاب الاولمبية في تموز/يوليو 2020، بينما قد تشارك بطولات أخرى في هذه الاختبارات”.

وتم اعتماد التبديل المؤقت او الدائم في رياضة الركبي في حين ارتفعت الاصوات المطالبة بها ايضا في كرة القدم.

وقال السويسري جاني انفانتينو رئيس الفيفا الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية: “إن كان هناك شك ضئيل يجب إبقاء اللاعب خارج الملعب، وعلى المدرب أن يكون له خيار آخر ويدرك أن بإمكانه أن يقوم بتبديل اضافي. لقد تم انتقادنا لتباطئنا، الآن نتقدم، سنقوم بتجارب وسنرى”. (أ ف ب)

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