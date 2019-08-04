لندن – انتقل المهاجم الإيطالي الدولي مويس كين من يوفنتوس الى إيفرتون الإنجليزي، كما أعلن الأخير الاحد.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن الصحف الإنجليزية تحدثت عن صفقة تتراوح بين 32 و36 مليون يورو.

وأعرب كين عن سعادته لانتقاله الى صفوف إيفرتون، وقال لتلفزيون النادي: “السبب الذي اقنعني بالتوقيع مع إيفرتون، انه ناد يتطلع الى الأمام، مثلي أنا تماما”.

👕 | Time for you guys to win a signed Moise Kean shirt! #EFC — Everton (@Everton) August 4, 2019

وأضاف: “انه ناد طموح وسأعمل جاهدا لمساعدته على تحقيق أهدافه، تعودت على الفوز في صفوف يوفنتوس وآمل بنقل هذه العدوى الى إيفرتون”.

وخاض مويز (19 عاما) أولى مبارياته الرسمية مع يوفنتوس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بعمر 16 عاما و8 أشهر فقط، ليصبح بالتالي أول لاعب من مواليد عام 2000 يلعب في الدوري الإيطالي.

وأعير الى فيرونا خلال موسم 2017-2018 قبل ان يعود الى صفوف يوفنتوس الموسم الماضي، وتألق في القسم الثاني منه من خلال تسجيله 6 أهداف في 13 مباراة، كما خاض كين مباراتين في صفوف منتخب إيطاليا، وسجل أول أهدافه في مرمى فنلندا بالتصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020. (أ ف ب)