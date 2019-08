لندن – انتقل المهاجم الإيطالي الدولي مويس كين من يوفنتوس الى إيفرتون الإنجليزي، كما أعلن الأخير الاحد.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن الصحف الإنجليزية تحدثت عن صفقة تتراوح بين 32 و36 مليون يورو.

وأعرب كين عن سعادته لانتقاله الى صفوف إيفرتون، وقال لتلفزيون النادي: “السبب الذي اقنعني بالتوقيع مع إيفرتون، انه ناد يتطلع الى الأمام، مثلي أنا تماما”.

