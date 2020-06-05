ايقاف العداءة البحرينية ناصر بطلة العالم في سباق 400 م موقتا

باريس – اوقفت وحدة النزاهة في العاب القوى، العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 م ضمن بطولة العالم في الدوحة في تشرين الاول/اكتوبر 2019، موقتا لانها لم تحترم واجباتها بشأن قوانين مكافحة المنشطات في ما يتعلق بمكان تواجدها.

ودخلت سلوى عيد ناصر وصيفة بطولة العالم عام 2017 في نسخة لندن ايضا، التاريخ عندما سجلت ثالث اسرع توقيت في كل الازمنة بتسجيلها 48,14 ثانية في بطولة العالم في الدوحة وراء الالمانية الشرقية ماريتا كوخ (47,60 ثانية) والتشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا (47,99 ث).

وكانت العداءة النيجيرية الأصل البالغة من العمر 22 عاما حصلت على الجنسية البحرينية عام 2014 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

ويخضع رياضيو النخبة في جميع الرياضات الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات.

واذا تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين. – (أ ف ب)