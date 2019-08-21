ايقاف العداء الروسي باكولين مجددا بسبب المنشطات

باريس – أوقف العداء الروسي سيرغي باكولين، بطل العالم السابق في سباق 50 كلم مشيا، لمدة ثمانية أعوام بسبب عدم انتظام في جوازه البيولوجي بحسب ما أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى الأربعاء.

وسبق لباكولين أن اوقف من قبل الاتحاد الروسي لألعاب القوى في كانون الثاني/يناير 2015 بسبب مخالفات أيضا في جوازه البيولوجي، وتم تعديل العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في 2016 حيث جردته من لقب بطل العالم لعام 2011 في سباق 50 كلم مشيا، والمركز السادس في السباق ذاته خلال أولمبياد لندن 2012.

عاد ابن الـ32 عاما الى المنافسات عام 2016 لكنه لم يتمكن من خوض سوى سباقين محليين، وذلك بسبب قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بايقاف الاتحاد الروسي للعبة على خلفية التنشط الممنهج الذي كشف عنه تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين.

ولم يلب باكولين بعد ايقاف الاتحاد الروسي شروط الحصول على صفة رياضي محايد للمشاركة في الأحداث الدولية التي تلت قرار استبعاد العدائين الروس، لاسيما في أولمبياد ريو 2016.

وبقرار الايقاف لثمانية أعوام الذي اتخذته وحدة نزاهة ألعاب القوى التي بدأت العمل في نيسان (أبريل) 2017 بتفويض من الاتحاد الدولي لكنها تعمل بشكل مستقل عنه، انتهت مسيرة باكولين منطقيا لأنه سيكون في الأربعين من عمره عندما تنتهي فترة العقوبة المفروضة عليه، لكنه يملك أقله حق استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

-(أ ف ب)