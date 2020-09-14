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إيقاف تدريبات المنتخب الوطني للكرة الطائرة

منذ 37 دقيقة

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عمان – قرر اتحاد الكرة الطائرة، ايقاف تدريبات المنتخب الوطني، وذلك بسبب الغاء البطولة العربية التي كانت مقررة خلال شهر كانون الاول المقبل.

وأعلن نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة العميد جهاد قطيشات ان ايقاف تدريبات المنتخب جاء خلال جلسة الاتحاد التي عقدت امس في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب وتم فيها ايضا اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالأنشطة المحلية.

واشار قطيشات في تصريح لـ “بترا” اليوم الاثنين، الى ان الاتحاد قرر ايضا اقامة بطولة كأس الاميرة سمية في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، يتبعه اقامة بطولات اخرى.

ولفت قطيشات الى ان ايقاف تدريبات المنتخب جاء بسبب غياب البطولات الخارجية، بعد الغاء البطولة العربية، مشيرا الى ان المنتخب سيعاود تدريباته في الوقت المناسب. -(بترا)

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