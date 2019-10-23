ايقاف جميع انشطة وبطولات الاتحاد اللبناني لكرة القدم

مدن – اعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة القدم​ عن تأجيل جميع الانشطة التي يقوم بها حتى موعد يحدد لارحقاً، ويأتي هذا الاعلان بسبب ما تشهده الطرقات اللبنانية من حالات احتجاج.

وكان الاتحاد اللبناني قد قام بتأجيل انشطة الاسبوع الماضي قبل ان يصدر بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تأجيل جميع البطولات والانشطة، وجاء في البيان ما يلي:” بعد استمرار قطع الطرقات، ونظرا للأوضاع السائدة في البلاد ، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعليق كافة البطولات والأنشطة ريثما تستقر الأوضاع”. -(وكالات)