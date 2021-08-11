ايقاف لاعب الفيصلي الشناينة 4 مباريات وعقوبات بالجملة على الجزيرة

عمان -الغد – قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، ايقاف لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة 4 مباريات رسمية، وتغريمه 2000 دينار، وذلك بناء على تقرير مراقب مباراة الفيصلي أمام سحاب بدوري المحترفين.

كما فرضت اللجنة عقوبات كبيرة على نادي الجزيرة، بناء على تقرير مراقب المباراة أمام الجليل، حيث تقرر ايقاف مدير الفريق مهند محارمة 6 مباريات رسمية، وتغريمه 2500 دينار، وايقاف عضو إدارة الجزيرة ايمن الحولي 6 مباريات وغرامة 2500 دينار، وغرامة على النادي ايضا بقيمة 500 دينار بسبب جمهور النادي، وتغريم عضو إدارة الجزيرة زكريا هارون 500 دينار.

كما قررت اللجنة التأديبية ايقاف لاعب معان محمود مشعل 4 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 2000 دينار، بناء على تقرير مباراة معان والحسين اربد، والتي تسببت ايضا في ايقاف المنسق الاعلامي لنادي معان رعد عوجان 6 مباريات رسمية، وغرامة مقدارها 2500 دينار.

كما اعلنت اللجنة ايضا عن مجموعة من العقوبات بحق أندية في مختلف الدرجات.

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