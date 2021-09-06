ايقاف لاعب الوحدات ثائر ومحترف السلط وتارا

عمان – الغد – فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم غرامات مالية في دوري المحترفين على النادي الفيصلي بمبلغ (500) دينار في مباراته أمام فريق معان التي اقيمت بينهما يوم 28 آب (أغسطس) الماضي وعلى نادي الرمثا مبلغ 500 دينار في مباراته أمام السلط التي التي جمعتهما في ذات اليوم وتغريم نادي سحاب مبلغ (500) دينار في مبارته أمام شباب الأردن التي اقيمت يوم 22 آب (أغسطس) في دوري المحترفين

كم قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الوحدات احمد ثائر داود هيكل مباراة رسمية بالإضافة الى الايقاف التلقائي نتيجة الطرد وتغريمه مبلغ (500) دينار، بعد مباراة فريقه أمام فريق الجليل التي أقيمت يوم 29 آب (أغسطس) الماضي في دوري المحترفين، وايقاف لاعب نادي السلط المحترف البوركيني محمد وتارا مباراة رسمية واحدة بالإضافة الى الايقاف التلقائي نتيجة الطرد وتغريمه مبلغ (500) دينار بعد مباراة فريقه أمام الرمثا التي اقيمت يوم 28 آب (أغسطس) الماضي في دوري المحترفين.

كما قررت اللجنة التأديبية فرض غرامات وعقوبات على عدد من الأندية واللاعبين في الفئات العمرية الأخرى.

فيما يلي قرارات اللجنة التأديبية: