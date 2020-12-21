ايكيا: أحد الموردين يزور وثائق عن المصدر الأصلي للأخشاب



عمان – نحن في ايكيا، نؤمن بمبدأ تحمل المسؤولية الاجتماعية والبيئية في جميع مراحل سلسلة التوريد الخاصة بنا، ونؤمن كذلك بمبدأ الشفافية في طريقة عملنا. بالنسبة لعملية توريد الأخشاب لدينا، نحن نتبع نظاماً شاملاً للعناية الواجبة بالأخشاب، والذي من خلاله نستطيع أن نضمن أن جميع الأخشاب التي نستخدمها في تصنيع منتوجاتنا تتطابق مع متطلباتنا الصارمة ولا تخالف التزاماتنا القانونية في هذا الخصوص، بما في ذلك التأكد من مصدر الأخشاب. فنحن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن نستخدم أخشاباً بغير المواصفات التي نتبناها. وإذا ما اكتشفنا وجود أية مخالفة نتخذ الإجراءات اللازمة وبشكل فوري.

في خريف 2020، وفي إطار برنامجنا الخاص بالعناية بالأخشاب، أجرى المتخصصون في علم الغابات وفي توريد الأخشاب لدى ايكيا تدقيقاً روتينياً استباقياً يتعلق بأحد الموردين العاملين معنا في الصين. وبعد المراجعة والتدقيق اكتشفنا وثائق مزورة تتعلق بالمصدر الرئيسي الحقيقي لخشب “البتولا” الذي وفره لنا المورد المذكور. هذا السلوك السيئ وغير الأخلاقي من قبل هذا المورد يشكل انتهاكاً صارخاً للشروط والالتزامات التي نعمل بها، ويتعارض مع الأسس والقيم التي تتميز بها أعمالنا. ما فعله هذا المورد أمر غير مقبول نهائياً بالنسبة لنا، وقد تحركنا بسرعة لمعالجته. نحن نؤمن بأن يكون عملاؤنا قادرين على الوثوق بنا وأننا نستورد الأخشاب بطرق سليمة ووفق إجراءات تراعي سلامة البيئة وقوانين الغابات. نحن آسفون لما جرى ونشعر بالقلق الشديد جراء ذلك.

لقد أجرت ايكيا تحقيقاً كاملاً حول ما حدث، وبناء على نتائج التحقيق قررت إنهاء علاقة العمل مع المورد. لقد أوقفنا أيضاً بيع المنتوجات المصنوعة من تلك الأخشاب غير معروفة المصدر. فعلى الرغم من أنها تستوفي كل شروط السلامة والاستخدام الوظيفي الآمن، إلا أن 95 منتجاً مختلفاً من خشب “البتولا” التي تم تصنيعها بواسطة هذا المورد تبقى بالنسبة لايكيا دون المعايير البيئية الخاصة بها، كوننا لم نعد قادرين على الوثوق والتحقق من مصدر خشب “البتولا” هذا. تجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال السنة المالية 2020، فإن الخشب المستخدم من قبل الموردين والذي لم نستطع التحقق من مصدره مائة بالمائة يشكل 0.28٪ فقط من إجمالي استهلاكنا للخشب.

نحن نعمل مع ما يقرب من 1000 من موردي الأثاث المنزلي والعديد من الموردين الفرعيين في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل عن كثب مع موردينا ولدينا ثقة عالية بهم جميعاً. ومع ذلك، إذا ما وجدنا أية مخالفة فإن المعاملة هي واحدة مع الجميع: المساءلة والتحقق. وإذا ما استدعت الحاجة لذلك، فنحن لن نتردد في إنهاء علاقة العمل مع كل من يرتكب مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وعلى الرغم من خطورة ما حدث، يهمنا أن نؤكد أنه نادر الحدوث. ونحن بدورنا سنستمر في مراقبة ومتابعة متطلباتنا بشكل استباقي عبر سلسلة توريد الأخشاب الإجمالية لدينا.

بصفتنا مستهلكاً كبيراً للأخشاب، فإننا نتحمل مسؤولياتنا على محمل الجد. نحن نعمل بوعي من أجل أن يكون انتشارنا على نطاق عالمي حافزاً فعَّالاً في سبيل التغيير الإيجابي، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات. ولتحقيق ذلك، نبقى ملتزمين بالاستثمار في الكفاءات المتخصصة. اليوم، يعمل لدى ايكيا فريق عالمي يتألف من حوالي 40 متخصصاً في علم الغابات وفي عمليات توريد الأخشاب. ومهمة هذا الفريق التأكد من أن الأخشاب التي تدخل في سلسلة التوريد الخاصة بنا تلبي كل الشروط ومتطلباتنا الصارمة وأننا نسهم بقوة في زيادة تطوير الإدارة المسؤولة للغابات حول العالم.