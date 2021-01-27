“ايكيا” تطلق أجندة 2030 الجديدة للعناية بالغابات

عمان – لطالما حرصت ايكيا، ومنذ سنوات طويلة، على أن توظف كل طاقتها وإمكانياتها من أجل المساهمة في وقف تدهور الغابات في جميع أنحاء العالم. واليوم، تعلن ايكيا عن أجندة جديدة للعناية بالغابات لعام 2030، كخطوة إضافية نحو زيادة تعزيز التنوع البيولوجي، والمساهمة في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ واتباع قيادة مبتكرة من أجل استخدام الخشب بطرق أكثر ذكاء – وفي الوقت نفسه الاستمرار في الضغط من أجل ضمان استمرار نمو الغابات في جميع أنحاء العالم. بحلول العام 2020، حققت ايكيا الهدف الذي سبق ووضعته، وأصبحت أكثر اعتماداً على المصادر الأكثر إستدامة. واليوم، أكثر من 98 ٪ من الخشب المستخدم في منتجات ايكيا هو إما خشب مُعاد تدويره أو يحمل شهادة مصدقة من المنظمة الدولية للإشراف على الغابات (FSC).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أنتر ايكيا جون أبراهامسون رينغ: “نحن في ايكيا نريد أن نجعل الإدارة المسؤولة للغابات هي القاعدة المتبعة لوقف تدهور الغابات، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم الأشخاص الذين يعتمدون على الغابات في معيشتهم. إن الغابات المُدارة بشكل مسؤول تلعب دوراً حيوياً في التخفيف من آثار تغير المناخ. لقد ساهمنا في تطوير قطاع الغابات بفضل الإجراءات الصارمة التي فرضناها ومن خلال عقود الشراكات التي وقعناها مع عدة منظمات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن الضغوط التي تتعرض لها الغابات في العالم والنظم البيئية المحيطة تتزايد. وقد حان الوقت لإتباع نهج أكثر شمولية لحماية ودعم هذه الموارد الطبيعية المهمة للأجيال القادمة”.

بدوره، يقول مدير إدارة توريد الخشب والعناية بالغابات أولف جوهانسون: “إن الخشب هو أحد المواد الرئيسية المستخدمة في منتجات ايكيا وجزء أساسي من تراثنا. الخشب مادة جميلة ومتينة ومتجددة وقابلة لإعادة التدوير. بصفتنا مستخدماً كبيراً للخشب، فقد أدركنا- طيلة السنوات الطويلة الماضية- أهمية أن تكون مقايسنا وانتشارنا في العالم محركاً فعَّالاً من أجل إحداث فرق إيجابي في قطاع الغابات، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات. الخشب مادة أساسية بالنسبة لمشاريع المستقبل الخاصة بتحسين المناخ”.

في العام الماضي، أعلنت “مجموعة أنتر ايكيا” عن استثمار 200 مليون يورو لتسريع عملية تحويل نمط أعمالنا لتصبح صديقة أكثر للبيئة والمناخ. جزء كبير من هذا الاستثمار كان من أجل تنقية الغلاف الجوي من غاز الكربون، وذلك عبر أعمال إعادة التحريج وترميم الغابات المتدهورة وتحسين طرق إدارة الغابات.