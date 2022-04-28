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إيمانيول ماكرون يرشق بالبندورة داخل سوق قرب باريس (فيديو)

1:03 م2022-04-28
ايمانيول ماكرون يرشق بالبندورة داخل سوق قرب باريس (فيديو)
ايمانيول ماكرون يرشق بالبندورة داخل سوق قرب باريس (فيديو)

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رشق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالبندرة وذلك خلال اول زيارة يقوم بها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وفي التفاصيل، وخلال تواجده وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، تم رشق الرئيس الفرنسي بالبندورة من قبل بعض الاشخاص الموجودين، وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح “مظلة” لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق. (وكالات)

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1:03 م2022-04-28
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