إيمانيول ماكرون يرشق بالبندورة داخل سوق قرب باريس (فيديو)

رشق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالبندرة وذلك خلال اول زيارة يقوم بها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

JUST IN – France's Macron targeted with bunch of tomatoes after post-election visit to a French town of Cergy-Pointoise in the Paris suburbspic.twitter.com/dI7R8i9ems — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2022

وفي التفاصيل، وخلال تواجده وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، تم رشق الرئيس الفرنسي بالبندورة من قبل بعض الاشخاص الموجودين، وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح “مظلة” لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق. (وكالات)

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