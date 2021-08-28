ايمي سمير غانم تفطر قلوب محبيها في رسالة للراحلة دلال عبدالعزيز

الغد- مر أكثر من أسبوعين على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وأكثر من 3 أشهر على انتقال زوجها الفنان سمير غانم إلى الرفيق الأعلى، ولا يزال الألم يخيّم على قلب كل من ابنتيهما إيمي ودنيا سمير غانم.

شكلت وفاة دلال عبدالعزيز الصدمة الثانية لكل من الفنانتين إيمي ودنيا من بعد وفاة والدهن، حيث توفيت بتاريخ 7 آب (أغسطس) عن عمر يناهز 61 عاماً.

كان فيروس كورونا المسبب الرئيسي في خسارة كل من دينا وإيمي والداهن، حيث تعرض كل من سمير غانم ودلال عبدالعزيز لإصابتهما بكوفيد -19، الأمر الذي أدى وفاتهما نتيجة معاناتهم مع المرض.

نشرت كل من إيمي ودنيا سمير غانم رسائل عبر حسابتهن على مواقع التواصل الإجتماعي لوالدتهن.

كتبت الفنانة إيمي عبر صفحتها على موقع انستغرام “بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك، الحمدلله على كل شئ، ربنا يرحمك يا رب”.

كان ذلك بعد دقائق من نشر دعاء خاص لطلب الرحمة لوالديها.

ويذكر أن زوج الفنانة إيمي حسن الرداد خرج من فترة الحداد على وفاة والدتها، واحتفل بيوم ميلاد شقيقته.

رسالتها عبر موقعها إوجعت قلوب وأثرت في رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصلت عدد التعليقات إلى 12 ألف، وأكثر من نصف مليون إعجاب خلال أقل من يوم.

وتفاعل العديد من الفنانين العرب على منشورها من بينهم إسعاد يونس وفيفي عبده ودرة وسوسن بدروغيرهم الكثير، مؤكدين دعمهم لهنّ والوقوف إلى جانبهم، والدعاء لهم الرحمة والمغفرة.