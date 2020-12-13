“اي فواتيركم”: المؤسسات الحكومية تستحوذ على 82 % من قيمة الفواتير المسددة

إبراهيم المبيضين

عمّان – كشفت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان المؤسسات وخدماتها المتنوعة المتوافرة على نظام استعراض وتسديد الفواتير الكترونيا ” اي فواتيركم” استحوذت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على الحصة الاكبر من قيمة الفواتير المسددة عبر النظام وبنسبة بلغت 82 %.

وذكرت الارقام الرسمية ان قيمة الفواتير التي سددت اثمانا لخدمات من مؤسسات حكومية مربوطة على نظام ” اي فواتيركم” سجلت قرابة 517 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 82 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة عن كل الخدمات بمختلف المؤسسات عبر النظام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي بلغت قرابة 630 مليون دينار.

واوضحت الارقام ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استحوذت على حصة تصل الى 40 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة لصالح المؤسسات الحكومية في الشهر الماضي، اذ بلغت قيمة الفواتير المسددة لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبر ” اي فواتيركم” حوالي 207 ملايين دينار.

وبحسب ارقام البنك المركزي جاءت الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الفواتير المسددة عبر ” اي فواتيركم” خلال شهر تشرين الثاني( نوفمبر ) الماضي، اذ بلغت قيمة الفواتير المسددة لصالح خدمات مالية حوالي 44.1 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 7 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة خلال الشهر الماضي.

واظهرت الارقام الرسمية ان الخدمات الاساسية مثل ( المياه والكهرباء) جاءت في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الفواتير المسددة لصالح الجهات المفوترة المشرفة على هذه الخدمات بحصة تصل الى 4 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة عبر ” اي فواتيركم” الشهر الماضي وبحوالي 25.2 مليون دينار.

واشارت الارقام الى ان قيمة الفواتير المسددة لصالح شركات الاتصالات خلال الشهر الماضي بلغت قرابة 12.6 مليون دينار، وبحصة تصل الى 2 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة عبر نظام ” اي فواتيركم”.

وقالت الارقام ان الخدمات الاخرى سجلت حصة تصل الى 5 % من اجمالي قيمة الفواتير المسددة عبر ” اي فواتيركم” الشهر الماضي وبحوالي 31.5 مليون دينار.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وأظهرت البيانات أن 314 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام “إي فواتيركم”، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير حوالي 663 خدمة من الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.

وتشرف شركة ”مدفوعاتكم” على نظام “اي فواتيركم”، وهي شركة أردنية تأسست العام 2011 بشراكة ودعم “أويسيس 500” وبوجود مساهمين استراتيجيين من الأردن ودول الخليج، وتهدف الشركة إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.