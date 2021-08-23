أبوعودة: القيادة الأردنية كانت أكثر وعيا بالخطر الصهيوني من أي دولة أخرى

عمان– أكد السياسي والوزير الأسبق عدنان أبوعودة أن قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية كان هو قرارا استراتيجيا دفاعيا من قبل الأردن، موضحا أن القيادة الأردنية كانت أكثر وعيا بالخطر الصهيوني من أي دولة أخرى.

وأضاف، كان على الأردن أن يواجه النشاط الإسرائيلي التوسعي الذي قد يصل الى الاردن اذا استمر الحال، الامر الذي اضطر المغفور له الملك جلالة الحسين في حينه أن يأخذ قرارا استراتيجيا دفاعيا وهو فك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية، وذلك لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم، وسد طريق الهجرة الى الاردن، ومنع تحويل الاردن الى وطن بديل.

وأوضح أبو عودة، خلال حفل إشهار وتوقيع كتابه “المستدرك في يوميات عدنان أبو عودة، فلسطين: الأرض، الزمن ومساعي السلام” الذي أقيم مساء اليوم في المكتبة الوطنية بحضور سياسي رفيع، إن هذا الكتاب يعرف القارئ بقيادة جلالة الملك الحسين الحكيمة، “إذ كنت واحدا من الذين تشرفوا بالعمل معه لمدة 20 عاما مكنتني من معرفة جلالته كقائد حكيم مميز وصاحب رؤيا كانت هاشميته احدى مكوناتها، إضافة الى إنسانية سامية رفيعة انعكست في سلوكه مع شعبه.

وأشار إلى أن عنوان الكتاب يعتبر عن الارتباط الوثيق بين الاردن وفلسطين، وتطورات نكبته، فكلمة فلسطين تشير الى الجغرافيا التي ربطت الاردن بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وترمز الأرض إلى واحدة من ركيزتي الصهيونية وهي أرض فلسطين التي أكملت الصهيونية السيطرة عليها عام 1967، والركيزة الثانية هي السكان وهي ما يعمل الاحتلال على تحقيقه منذ عام 1967 ببناء المستوطنات، واستقدام اليهود من مختلف إرجاء العالم ليحلوا محل سكانها العرب الفلسطينيين، مبينا أن هذان الأمران مترابطان يجعل منها مصدر تهديد للأردن مع تقدم الزمن.

ويتطرق كتاب أبو عودة الصادر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة “مذكرات وشهادات” إلى محطات مفصلية في العلاقات الأردنية – الفلسطينية، بتفاصيلها الموثقة في محاضر ووثائق واجتماعات رسمية، كان عدنان أبو عودة مشاركًا فيها، فترسم صورة لمسار هذه العلاقة التي هدفت إلى تحقيق اتحاد كونفدرالي، وتأهيل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مباحثات السلام ضمن وفد أردني فلسطيني مشترك.

كما تكشف اليوميات ما أحاط بتلك المباحثات من لقاءات عربية ودولية، وصولًا إلى انهيارها وإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة والضفة الغربية، نتج الكتاب الذي يستدرك بعض ما غاب عن يوميات عدنان أبو عودة، المنشورة سابقا، من قصاصات خطت بيده، وتقارير ومحاضر سجلت بتفاصيلها، أو إيجاز لها، والتي يمكن من خلالها قراءة تاريخ المنطقة في ما يخص منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها الدولية، وعلاقاتها الثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته، قال الدكتور لبيب قمحاوي إن هذا الكتاب جاء من داخل دوائر الحكم من قبل أكثر الشخصيات السياسية الأردنية اطلاعا وتأثيرا في تلك الحقبة من عام 1972 الى عام 1988، ومضيفا ان هذه الكتاب يمثل وثيقة مرجعية هامة لأي باحث في السياسة الاردنية والعلاقات الاردنية الفلسطينية.

وبين أن الكتاب توثيقي وليس رأي سياسيا، فهو يوثق مسار الاحداث وطبيعتها، بناء على جهد ابو عودة بشكل منفرد واعتمادا على تقديره الشخصي، وليس جهد مؤسسي، موضحا أن لدينا هناك فقر في توثيق عملية اتخاذ القرار والسياسات.

وقال الدكتور مصطفى الحمارنة إن الكاتب لم يكتب كتابه للمستقبل لغايات إعطاء نفسه دورا ما، وإنما كان يسجل ملاحظاته في لحظتها، وطريقة التوثيق والتسجيل تعكس ذلك، مضيفا أن قيادة هذا البلد قيادة عربية مستنيرة وشفافة دحضت قبل غيرها بعمق فهمها غايات الحركة الصهيونية، لان الاردن يحمل رسالة تاريخية يسعى الى إنجازها.

وقال الدكتور مهند مبيضين، إن الكتاب قطعة فريدة في تاريخ الاردن في عقد الثمانينات هي إنقاذ من الفوات التاريخي الموجود في المدونات التاريخية الرسمية الاردنية، على مستوى البحوث الجامعية والمذكرات الشخصية، حيث أنه يسجل واقع ويثبت أخرى.

وأضاف، أن الكاتب ابو عودة قدم لنا وثائق مكتوبة ومحاضر لقاءات وتقدير موقف شخصي لعدد من المسائل والاحداث، مشيرا الى أن عمل المؤرخين هنا هو تحويل هذه الوثائق والمحاضر والآراء الى شهادات تغطي الجزء الأكثر اثارة من تاريخية عقد الثمانينات التي غيرت المنطقة لكونه عقد الحروب والسلام.

بدوره، تحدث الكاتب معين الطاهر الذي أدار حفل الإشهار عن ظروف نشر الكتاب الذي جاء بعد أن نشر المركز العربي، عام 2017، كتاب “يوميات عدنان أبو عودة 1970-1988”. وتم التنبيه، في حينه، إلى عدم تواصل اليوميات، مشيرا الى أن عثور أبو عودة على دفاتر ملاحظات صغيرة، وقصاصات ورقية خلال تنفيذ أعمال صيانة المبنى الذي يضم مكتبه ومنزله، نجم عنها كتاب “المستدرك في يوميات عدنان أبو عودة ..” مما استدركه أبو عودة، من آلاف الأوراق والوثائق، انتخب ما اختص منها بالقضية الفلسطينية والعلاقات الأردنية – الفلسطينية.

يشار إلى إن عدنان أبو عودة، من مواليد عام 1933، وشغل مناصب وزارية عدة، وعمل مستشارا للملك الراحل الحسين بن طلال، ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، بين عامي مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، ومستشارا للملك عبد الله الثاني بن الحسين. صدر له عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب: يوميات عدنان أبو عودة (1988-1970) (2018). كما صدر له كتاب بعنوان: إشكاليات السلام في الشرق الأوسط: رؤية من الداخل (2000)، وكتاب آخر باللغة الإنكليزية.-(بترا)