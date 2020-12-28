أخبار محلية

أردني يفوز بجائزة الشخصية الدولية الأكثر تأثيراً في العالم عام ٢٠٢٠

منذ ساعتين

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عمان – الغد – تحت شعار انسانية واحدة ومسؤولية مشتركة، كرمت المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الانسان والسلام العالمي فوزي الزيود مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة (وكالة الامم المتحدة للهجرة ) في لبنان.

ومنحت المنظمة الزيود جائزة شخصية العام الدولية الاكثر تاثيرا في العالم لعام 2020 ووشاح قادة السلام تقديرا لجهوده ومساهمته في مجال العمل الانساني على مدار السنوات الماضية ضمن المعايير العالمية لحقوق الانسان والسلام العالمي.

وجاء قرار الفوز بالجائزة باجماع اعضاء لجنة التحكيم الدولية التابعة للمنظمة الهولندية. علما بان فوزي الزيود سبق له العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن لمدة عشر سنوات

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