إجراء أول عملية لقص السائل الزجاجي وجراحة الشبكية على مستوى إقليم الشمال

عمان-الغد- تمكّن فريق طبي متخصص من إجراء أول عملية قص للسائل الزجاجي وجراحة الشبكية لمريضة ستينية تعاني من وجود نزيف على السائل الزجاجي وألياف على الشبكية في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في عجلون.
وبين العقيد الطبيب وليد قبعين مستشار جراحة الشبكية والسائل الزجاجي أن هذه العملية تجرى عادة لمرضى انفصال الشبكية واعتلال الشبكية السكري المتقدم .
وانه من التطلعات المستقبلية في التخصص التوسع في جراحات الشبكية لتشمل مستشفيات اخرى إلى جانب مدينة الحسين الطبية و مستشفى الملكة علياء العسكري.
وأشار الرائد ناصر الفقرا أخصائي أول جراحة الشبكية والسائل الزجاجي إلى أن إجراء هذه العمليات في مستشفيات الشمال، بعد تزويدها بأحدث الاجهزة الجراحية في هذا المجال، سيخدم أهالي منطقة عجلون وجرش وإربد والرمثا ومناطق الشمال عامة موفراً الخدمة الطبية المميزة في المناطق الأقرب لسكنى متلقي الخدمة.