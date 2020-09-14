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إجراء أول عملية لقص السائل الزجاجي وجراحة الشبكية على مستوى إقليم الشمال

منذ 28 دقيقة

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عمان-الغد- تمكّن فريق طبي متخصص من إجراء أول عملية قص للسائل الزجاجي وجراحة الشبكية لمريضة ستينية تعاني من وجود نزيف على السائل الزجاجي وألياف على الشبكية في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في عجلون.

وبين العقيد الطبيب وليد قبعين مستشار جراحة الشبكية والسائل الزجاجي أن هذه العملية تجرى عادة لمرضى انفصال الشبكية واعتلال الشبكية السكري المتقدم .
وانه من التطلعات المستقبلية في التخصص التوسع في جراحات الشبكية لتشمل مستشفيات اخرى إلى جانب مدينة الحسين الطبية و مستشفى الملكة علياء العسكري.

وأشار الرائد ناصر الفقرا أخصائي أول جراحة الشبكية والسائل الزجاجي إلى أن إجراء هذه العمليات في مستشفيات الشمال، بعد تزويدها بأحدث الاجهزة الجراحية في هذا المجال، سيخدم أهالي منطقة عجلون وجرش وإربد والرمثا ومناطق الشمال عامة موفراً الخدمة الطبية المميزة في المناطق الأقرب لسكنى متلقي الخدمة.

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