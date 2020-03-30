“ا لـ ـغـ د”: مسافة آمنة لصحة آمنة

عمان – الغد – يفرض التعامل مع أزمة فيروس كورونا، على الناس في كل أرجاء العالم، عدم الاختلاط والحفاظ على مسافة آمنة بين كل منهم لا تقل عن متر ونصف المتر، وذلك لتجنب العدوى ومنع انتقال المرض من شخص إلى آخر.

وأصبح “التباعد الاجتماعي” واحدا من أهم إجراءات مواجهة كورونا، ومنع انتشار الفيروس “سريع العدوى” بين شخص وآخر.

واعتبارا من اليوم، وحتى انتهاء الأزمة، باعدت “الغد” بين أحرف شعارها “اللوغو” سواء على موقعها الإلكتروني، أو على نسخة “الغد pdf”، لتظهر بشكل أحرف منفصلة “ا لـ ـغـ د”، كما باعدت بين المثلثات الثلاث التي تميز شعار “الغد”، والتي عرفت بها منذ إصدارها في الأول من آب/أغسطس 2004.

وتأتي هذه الخطوة، لتذكير الجمهور بأهمية “التباعد الاجتماعي”، من خلال الحفاظ على “مسافة آمنة” سعيا للحفاظ على “صحة آمنة”.

و”الغد” إذ تطبق هذه الخطوة، فإنها تسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأردن، قيادة وشعبا، وأن تزول هذه الغمة في أسرع وقت عن الأردن، والعالم بأسره، لتعود الحياة إلى طبيعتها، إنه على كل شيء قدير.