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بأمر قضائي.. تعويض من تسقط عليه قهوة في الطائرة

منذ ساعة واحدة

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أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما، الخميس، بأنه يمكن الحصول على تعويض من أي شركة طيران في حال سقطت قهوة ساخنة على راكب حتى إن لم تكن أي عوامل طيران هي المتسببة في ذلك.

وقالت المحكمة إن مثل هذه الإصابات ليس بالضرورة أن تكون على صلة بعوامل مرتبطة بعوامل السفر جوا لكي تشكل أسبابا لتعويض الراكب.

جاء الحكم في قضية نمساوية طلبت فيها راكبة تعويضا ماليا بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة طيران.

وزعمت شركة طيران نيكي النمساوية المدعى عليها أنها مسؤولة فقط إذا حدث ذلك بسبب عوامل مرتبطة بالطيران.

بينما قالت المحكمة الأوروبية، في بيان: “ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطا بالطيران.” ولا تزال محكمة نمساوية ستقرر مصير طلب الفتاة. – سكاي نيوز

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