بأول يوم.. “الترخيص المتنقل” تتعامل مع 234 معاملة

الغد- لاقت محطة الفحص الفني المتنقلة التي انشأتها مديرية الامن العام اقبالا شديدا من المواطنين خلال يوم عملها الأول في لواء الأزرق تحقيقاً للغاية التي انشأت من أجلها للتسهيل على المواطنين والوصول اليهم في المناطق البعيدة عن اقسام الترخيص واتمام معاملاتهم بسرعة وتوفير وقتهم وجهدهم.

حيث تعاملت المحطة مع 234 معاملة للأخوة المواطنين في لواء الازرق منها 165 معاملة تجديد ترخيص مركبات استكملت 78 مركبة منها كامل اجراءات اعادة ترخيصها ، فيما تم التعامل مع 69 معاملة أخرى فيما يتعلق بمعاملات اخرى كتجديد الرخص بشتى انواعها ونقل الملكية وغيرها.

ونظرا للاقبال على المحطة فإنه سيتم تمديد تواجدها ليوم غد ولحين اتمام كافة معاملات الأخوة المواطنين.

هذا وسيتم بعد تقييم تلك التجربة التنقل في كافة المناطق التي يحتاج سكانها لتلك المحطة لاتمام معاملاتهم ليتم بعد ذلك اعتماد برنامج سنوي ثابت يحدد من خلاله تواقيت تواجد المحطة في كل منطقة، وسيتم الاعلان عن ذلك البرنامج عبر وسائل الإعلام المختلفة في حينه.