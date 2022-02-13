بائع الشاي: رجل يعتمر قبعة ويبيع الشاي للمارة في منطقة وسط البلد، فهو المشروب الذي لا غنى عنه، فهو رفيق كافة الطبقات الاجتماعية في كافة أرجاء الكرة الأرضية. ولكل المجتمعات طقوسها الاحتفائية بشرب الشاي، فهو المشروب الثاني الأكثر استهلاكا على الأرض بعد الماء، ويجد شهرة في كثير من الثقافات وبالعديد من المناسبات الاجتماعية المختلفة، وقد وصل الأمر إلى ظهور ما يسمى (بحفلات الشاي) في كثير من بلدان العالم وفيها يتم التفنن بإظهار أنواع الشاي وطرق إعداده، وفي المنطقة العربية يلعب الشاي دوراً رائداً في كافة اللقاءات الاجتماعية.-(تصوير : أميرة خليفة)