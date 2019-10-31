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“بائع كعك” يتاجر بتصاريح العمل!

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – ضبطت الأجهزة الرقابية في وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات الامنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوم أمس احد الأشخاص يعمل كبائع للكعك امام احدى مديريات العمل بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد انه يعمل كسمسار لتصاريح العمل ويمارس عمل غير شرعي من خلال استقبال معاملات من قبل مراجعين وادعاءه بقدرته على تسهيل معاملاتهم حتى لو كانت مخالفة للقانون.

وعلى أثر ذلك تم متابعته من الجهات المختصة والقي القبض عليه وبحوزته معاملات متعلقة بإصدار تصاريح عمل والتحقيقات لا زالت جارية لمعرفة المتورطين معه، علما ان وزير العمل يقود حملة ضد سماسرة تصاريح العمل.

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