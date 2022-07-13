بابا الفاتيكان للمرة الأولى يعين 3 نساء في لجنة اختيار أساقفة العالم

عيّن البابا فرانسيس ثلاث نساء لأول مرة، راهبتين وامرأة عادية دون مرتبة كنسية، في لجنة دينية في الكنيسة الكاثوليكية تشرف على اختيار الأساقفة.

ظلت تلك اللجنة حكرا على الرجال، ويوكل لها اختيار الآباء الأساقفة الجدد قبل رفع ترشيحاتها لرأس الكنيسة للتشاور بشأنها، ومن ثم الموافقة على المتقدمين لتعيينهم.

وأراد البابا منح النساء المزيد من المناصب العليا في في التسلسل الهرمي في الفاتيكان. وقال قبل تعيينهن، إنه سيكون منفتحا خلال الاختيار.

وقد تعرضت الكنيسة لضغوط جمة خاصة من حركات نسوية، بسبب ما وصف بأنه تقاليدُ دينية متشددة تقصي المرأة من المناصب الكنسية العليا.

لكن مازال لا يمكن للنساء أن يصبحن أساقفة ولا حتى ترسيمهن كقساوسة في الكنيسة الكاثوليكية. bbc