باب التسجيل لسباق الدرفت الثالث يغلق غدا

عمان – الغد – تعلن الأردنية لرياضة السيارات عند الساعة 4 عصر يوم غد الأربعاء قائمة المشاركين في سباق الدرفت – ثالث جولات بطولة الأردن لسباقات الدرفت، الذي ينطلق عند الساعة 10 صباح يوم الجمعة في حلبة سوفكس – ماركا بدعم من إطارات سيلفرستون(Silverstone).

ويتكون السباق وفق التعليمات التكميلية من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

وستتم من الساعة 4 إلى 5 مساء يوم الخميس عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين في حلبة سوفكس – ماركا، وستجرى عملية الفحص بالفترة من الساعة 5.30 مساء إلى الساعة 7.30 مساء في ذات المكان، وسيتم عند الساعة 8 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين المصرح لهم المشاركة في السباق.

وتم تحديد الساعة 7 صباح يوم الجمعة المقبل آخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة في حلبة سوفكس – ماركا، والفترة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا لتسجيل علامات السيارات المشاركة في السباق، والفترة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا موعدا لاجتماع المتسابقين مع الحكام ومدير السباق والتدريب على المسار، ومن ثم انطلاق الجولة الأولى للسباق عند الساعة 10 صباحا ومن ثم تنطلق الجولة الثانية عند الساعة 12.30 ظهرا ومن ثم الجولة الثالثة عند الساعة 3.30 عصرا. وسيتم الإعلان عن نتائج السباق عند الساعة 4.30 مساء.

ويعد سباق الدرفت الثالث واحدا من السباقات الأكثر تشويقا على روزنامة سباقات الدرفت، حيث ستبلغ المنافسة ذروتها خلال السباق من قبل المتسابقين الأكثر طموحا لنيل اللقب وتعزيز مراكزهم في سلم الترتيب العام، وباب الصعود لمنصة التتويج سيكون مشرعا لنخبة المتسابقين، ومن المنتظر مشاركة متسابقين من الدول العربية في السباق.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء علي البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة وكبير المراقبين سامر عبيدو وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤولا السلامة عبدالله جانخوت وعبد الله القصص ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات مؤيد مكاوي وإبراهيم جرادات ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جوهري ورامز ترزي ورزان الشرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة، وسند حاكرون، ومسؤولي النتائج حسام المصري ونرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما زراعيني ومروة أبو بكر ويزن حسان ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول نقطة البداية يعلن لاحقا، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي والتوثيق الإداري محمد شتيوي ، ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.