باب التسجيل للجولة الختامية لبطولة الأردن لسباقات الدرفت يغلق غدا

عمان – الغد – حددت الأردنية لرياضة السيارات الساعة 4 عصر يوم غد الأربعاء ، لمعرفة هوية الأبطال المشاركين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت، التي تنطلق صباح يوم الجمعة المقبل في ساحة الصيانة في البحر الميت .

وتقام يوم الخميس بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار على المتسابقين، وذلك في منطقة الصيانة بالبحر الميت ، وستجري في ذات اليوم والمكان عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء .

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بشتو رئيسا، وأعضاء اللجنة علي البلوشي وأيمن النجار وعمر زعرور ويدير السباق موسى حزينة.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 13 نتيجة في الجولتين الأولى والثانية.

السائقون يصَعّدون تحضيراتهم للسباق

ويصَعد السائقون استعداداتهم من أجل تقديم وجبة دسمة من العروض الشيقة لمحبي سباق التحدي والإثارة والتشويق، كيف لا والجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت تقام في منطقة البحر الميت السياحية ذات الطبيعة الخلابة، وترسم ضفاف البحر الميت صورة تشويقية سيكون أبطالها سائقو الدرفت من الأردن والدول العربية.

بالطبع لن تكن منافسات السباق سهلة أو مساره ممهدا بالورود، “وما نيل المطالب بالتمني” ويتوجب على السائقين المرشحين لنيل لقب السباق اثبات ذاتهم وتقديم عروض تمنحهم فرصة التقدم في السباق واعتلاء منصة التتويج، وعلى ضوء نتائج السباق سيتحدد هوية الفائز بلقب بطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2019، والتي شهدت حتى الآن اقامة 4 سباقات على أن يقام السباق الخامس يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر رأفت هارون الترتيب العام للآن برصيد 94 نقطة وعينه على لقب بطولة الأردن للدرفت من خلال سباق الدرفت الخامس وفي الطرف الأخر يقف أمامه بقوة محمد الفقهاء بطل الأردن لسباقات الدرفت لعام 2018، ويحتل مركز الوصافة برصيد 74 نقطة.

وسيبحر في أمواج المنافسة القوية لتحقيق إنجازات متقدمة في السباق بغية نيل نقاط في بطولة الأردن للدرفت كل من عمر الكخن ويحتل المركز الثالث برصيد 51.5 نقطة وأحمد الجبالي ويحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة ومجاهد البيتموني ويحتل المركز الخامس ويتساوى بالنقاط مع أحمد الجبالي وأنس الحلو ويحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة وعصام جمال ويحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة ومحمد نوفل ويحتل المركز الثامن برصيد 39.5 نقطة، عبد الله أبو حسين ويحتل المركز التاسع برصيد 39 نقطة وجبريل تحسين ويحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، وسهيل الأصبح (فلسطين) ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة وهشام عصام ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة وأحمد زارديك (مصر) ويحتل المركز الثالث عشر برصيد16 نقطة بحثا منهم عن مراكز مرموقة تكسبهم نقاط ثمينة في بطولة الأردن لسباقات الدرفت.