باب المشاركة في بطولة “طاولة الرواد” يغلق الخميس

عمان – الغد- يغلق يوم الخميس المقبل، باب المشاركة في بطولة الرواد بكرة الطاولة، والتي اعتمدها الاتحاد في روزنامة نشاطاته للموسم الحالي 2023، والتي تأتي ضمن توجهات الاتحاد إلى تنشيط اللعبة، وإعادة اللاعبين الكبار إلى مضمار اللعب من جديد، والذين ساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات للعبة منذ تأسيسها في الأردن.

وقال أمين سر الاتحاد الدكتور عمر الجعافرة: تهدف البطولة إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني من اللاعبين الرواد للرجال والسيدات، والذي سيشارك في العديد من البطولات الرسمية سواء أكانت العربية أو الآسيوية أو الدولية، وأن الاتحاد اعتمد الفئات العمرية للبطولة وهي من (35 – 45) ومن (46 – 55) ومن (56 – 65)، وأن هذه البطولة ستقام سنويا وتعتبر من النشاطات الرسمية للاتحاد”.

وأشار الجعافرة إلى أن الاتحاد اعتمد صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب لاستقبال كافة لقاءات البطولة، والتي تقام يومي 28 و29 نيسان (ابريل) الحالي.

من ناحية أخرى استكمل اتحاد اللعبة كافة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة باقامة بطولة المملكة المفتوحة لكافة الفئات العمرية التي تقام خلال الفترة من 2 ولغاية 6 أيار(مايو) المقبل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد على آخر موعد لتسجيل اللاعبين الراغبين بالمشاركة في البطولة وهو 30 نيسان (أبريل) الحالي، علماً بأن الفئات العمرية التي تم اعتمادها هي (الرجال والسيدات وتحت 19 و17 و15 و13 و11 عاماً للذكور والإناث).

ويذكر أن بطولة المملكة المفتوحة تشهد عادة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات العمرية، خصوصا مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية، معتبرين هذه البطولة واحدة من المحطات المهمة التي تسبق مشاركتهم في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، إلى جانب تطلعاتهم إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصهم في تحصيل التصنيف الجيد، الذي يمكنهم من الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يعتمد الاتحاد عند تشكيل المنتخبات الوطنية على اختيار اللاعبين الحاصلين على التصنيف المتقدم.

وينتظر أن تشهد بطولة المملكة في نسختها الحالية 2023 مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات المميزين على الساحة المحلية، خصوصا الأسماء القوية في صفوف المنتخبات الوطنية، حيث يتوقع أن يشارك اللاعبون واللاعبات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم ومحمد بني سلامة وسلامة محفوظ وتيماء أبو يمن وسوار أبو يمن ويارا الديميسي وريناد الحسيني وزينة صدقة وبتول خضر ومحمد العقيلي وعدي عزيز وكريم الشلتوني ورائد وائل وعمر العوفي وركان الزعبي ويامن الجعافرة وتقي الدين نجادات).

وقرر الاتحاد وحسب ما أفضى به رئيسه طارق الزعبي تخصيص جوائز مالية للاعبين الفائزين في المراكز الأولى ولكافة الفئات العمرية للبطولة، وذلك انسجاما مع خطة الاتحاد الرامية إلى وضع حوافز للاعبين لبذل قصارى جهدهم في البطولات المحلية، والتي تعزز من تطور مستواهم الفني.