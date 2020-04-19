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باتريك ماكنرو يعلن تعافيه هو وزوجته من فيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

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مدن – أعلن باتريك ماكنرو، قائد منتخب الولايات المتحدة السابق الفائز بلقب كأس ديفيس للتنس عام 2007، أنه تعافى هو زوجته مليسا من فيروس كورونا المستجد.

وكان باتريك (53 عاما)، وهو الشيق الأصغر لنجم التنس الأمريكي السابق جون ماكنرو، قد خضع لفحص للكشف عن مرض “كوفيد-19” في 31 من مارس/آذار الماضي وجاءت نتيجته إيجابية، وأعلن هو بنفسه على شبكات التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض.

وعقب الخضوع لفحص آخر في ولاية نيويورك، أعلن ماكنرو أنه هو وزوجته مليسا تجاوزا المرض وأن نتيجة اختباريهما جاءت سلبية. (إفي)

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