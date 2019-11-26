باتشواي يتأقلم على دور البديل في تشلسي

لندن – صحيح أن البلجيكي ميتشي باتشواي يملك معدلات تهديفية مميزة، لكن المهاجم الدولي يجد صعوبة في اقناع المدرب فرانك لامبارد للعب في تشكيلة تشلسي الإنجليزي الأساسية.

سجل البلجيكي البالغ 26 عاما ثمانية أهداف هذا الموسم لبلاده وتشلسي في مختلف المسابقات، لكنه لم يحصل على فرصة خوض أية مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال.

يسافر تشلسي اليوم الاربعاء إلى أرض فالنسيا الاسباني الذي حمل باتشواي ألوانه بين آب (أغسطس) 2018 وكانون الثاني (يناير) 2019، لكنه سجل للـ”خفافيش” ثلاثة أهداف فقط خلال الفترة التي أمضاها معه.

وسيضمن تشلسي تأهله إلى دور الـ16 بحال فوزه اليوم، لكن من المستبعد ان يستهل باتشواي المواجهة.

انضم اللاعب المكنى “باتسمان” نسبة إلى البطل الخارق “باتمان”، إلى تشلسي مقابل 33 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار) من مرسيليا الفرنسي في 2016. آنذاك، وبفضل سمعة الهداف القاتل، كان من أوائل اللاعبين الذين يتعاقد معهم المدرب الايطالي أنتونيو كونتي.

لكنه لعب أدوارا ثانوية منذ بداية مشواره مع الـ”بلوز” وراء الاسبانيين دييغو كوستا وألفارو موراتا.

مذذاك الوقت، عمل الفريق اللندني على إعارته إلى بوروسيا دورتموند الالماني، فالنسيا وكريستال بالاس الانجليزي.

ومع رحيل مواطنه النجم ادين هازار إلى ريال مدريد الاسباني الصيف الماضي، فُتح الباب مجددا امام باتشواي، لكنه اصطدم بالتألق الكبير للمهاجم الشاب تامي ابراهام.

وبرغم عينه الثاقبة أمام المرمى، ما يزال باتشواي مهاجما بديلا في نظر لامبارد، القادم لإنقاذ النادي الممنوع من التعاقدات بسبب مخالفات ادارية.

ومرة جديدة، أصبح مرشحا قويا لخوض رحلة إعارة جديدة لدى فتح باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) المقبل.

لكن برغم احباطاته، عبر البلجيكي أخيرا عن حبه للدوري الانجليزي “لا أعرف لماذا، ربما لأنني لم أكن أساسيا، إلا ان تشلسي فريقي وهو المكان الذي أشعر فيه كأني في بيتي. أحب هذا النادي كثيرا”.

خاض باتشواي 20 مباراة في الدوري مع تشلسي في موسمه الأول مسجلا خمسة أهداف، لكنه لعب مرة يتيمة أساسيا.

هدفه المتأخر ضد وست بروميتش ساهم باحراز الفريق لقب الـ”بريميرليغ” العام 2017، قبل أن يتخلى عنه النادي معارا إلى دورتموند في كانون الثاني (يناير) 2018.

توالت الإعارات، بينها مشوار ناجح الموسم الماضي مع كريستال بالاس قبل عودته مطلع الموسم الحالي إلى فريق غرب العاصمة آملا في جذب مدربه الجديد الذي لعب لسنوات طويلا في خط وسط النادي.

لعب باتشواي 12 مباراة هذا الموسم مع تشلسي، فسجل خمس مرات بينها هدف ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة وهدف الفوز على أرض اياكس امستردام الهولندي في دوري الأبطال.

سجل ثلاث مرات أيضا مع منتخب بلجيكا في طريقه إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، مرتان ضد سان مارينو ومرة ضد كازاخستان.

بعد المباراة ضد كازاخستان، ألمح مدرب “الشياطين الحمر” الاسباني روبرتو مارتينيز إلى وجوب إيجاد ناد يلعب بانتظام في صفوفه، وقال مدرب ايفرتون الانجليزي السابق لصحيفة “هيت نيوزبلاد”: “لا يلعب بما فيه الكفاية في تشلسي. هذا مؤسف، ولو أنه يسجل الكثير مع المنتخب الوطني”.

تابع “آمل في مشاركته أكثر، لأننا بحاجه إليه حقا.. لكن عليه أن يلعب. وإلا يجب ايجاد الحلول”. -(أ ف ب)