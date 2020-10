باتلر يفي بوعده ويقلص تأخر هيت أمام ليكرز بسلسلة نهائي “NBA”

اورلاندو (الولايات المتحدة) – تعملق جيمي باتلر بأربعين نقطة رغم إصابة اثنين من كوادر ميامي هيت، وقاده إلى تقليص الفارق في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع لوس أنجليس ليكرز إلى 1-2، بفوزه عليه 115-104 الأحد في فقاعة أورلاندو الصحية.

في غياب أساسييه بام أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش المصابين، حقق هيت الذي يخوض النهائي السادس في 15 عاما، انجازا كبيرا في التفوّق على افضل لاعب في الدوري اربع مرات ليبرون جيمس ورفاقه.

طالب باتلر بعد خسارة المباراة الثانية رفاقه بعدم الاستسلام واللعب بصلابة أكبر، فحقق مبتغاه بتسجيله 40 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة.

وإلى باتلر الذي حقق “تريبل دابل” (عشرة على الأقل في ثلاث فئات احصائية)، أضاف كل من الكندي كيلي أولينيك وتايلر هيرو 17 نقطة.

لكن الأهم ان ميامي لعب أفضل من ليكرز واظهر رغبة بالفوز لعدم التخلف صفر-3، ما كان يعني منطقيا اقترابه من خسارة النهائي في حال لو تحقق هذا الأمر. وعد باتلر مجددا “لن نستسلم. سنقاتل ونعادل 2-2”.

واصبح باتلر (31 عاما) ثالث لاعب في تاريخ الدوري يحقق “تريبل دابل” في النهائي مع 40 نقطة، بعد جيري وست في 1969 وليبرون جيمس في 2015.

Averaging 10.3 APG the #NBAFinals, run through Jimmy Butler's top assists this season for the @MiamiHEAT! pic.twitter.com/UN6zGFTjHa

— NBA (@NBA) October 5, 2020