باتيستا يدعم استمرار سكالوني مدربا للأرجنتين حتى مونديال قطر

بوينوس آيرس – أثنى سرخيو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا 2011، على المدرب الحالي لـ”الألبيسيليستي” ليونيل سكالوني، مؤكدا على تطور مستواه كمدرب.

وقال باتيستا في حوار مع راديو (Club Octubre 947): “هناك مشروع في الوقت الحالي. سواء في الفريق الأول، أو في منتخبات الشباب. هم يقدمون الأمور بشكل جيد. يجب دعم سكالوني ومنحه مقاليد الأمور داخل الاتحاد. سكالوني يتطور كمدرب، وطريقة لعب المنتخب تطورت أيضا”.

وأضاف: “أتمنى استمراره حتى مونديال قطر، وأن يستمر مع مجموعة اللاعبين هذه دون النظر للنتائج في كوبا أميركا”.

#Argentina 🇦🇷 RESPETA AL DT El Checho Batista sabe lo que quema el banco de la Selección argentina. Por eso, bancó a Lionel Scaloni. https://t.co/imTapfR6d3 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 13, 2020

يذكر أن باتيستا، الذي توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 وتولى تدريب “راقصي التانجو” في العام 2010 خلفا للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، ورحل عن منتخب الأرجنتين بعد توديع نسخة العام 2011 التي استضافتها البلاد من دور الثمانية بركلات الترجيح على يد أوروغواي، بطلة تلك السخة.

وأكد صاحب الـ57 عاما أنه يشعر بـ”التميز” كونه زامل مارادونا في المنتخب، حيث كان عضوا في الجيل المتوج بلقب كأس العالم في 1986 بالمكسيك، بالإضافه لتدريبه لقائد المتتخب الحالي النجم ليونيل ميسي في أوليمبياد بكين.

وأوضح لاعب الوسط السابق أن الفارق بين “شخصية” الأسطورتين، حيث اعتبر أن مارادونا “أكثر من محارب ومقاتل”، ولهذا “كان قائدا”.

وقال في هذا الصدد: “لا أقول أن ميسي ليس كذلك. أعتقد أننا أخطأنا عندما طلبنا من ميسي دور القيادة عندما كان عمره 20 عاما لمجرد أنه كان لاعبا جيدا. لكي تكون قائدا، يجب أن يشعر الجميع بذلك”. (إفي)