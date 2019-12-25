باحثه أردنية تؤكد تأثير البيئة على الجينات

عمان– أكدت زميلة معهد رادكليف للعلوم المتقدمة بجامعة هارفارد، الأستاذة المشاركة في البيولوجيا الجزيئية في الجامعة الهاشمية الدكتورة رنا الدجاني ان البيئة التي نعيشها تؤثر على الجيات داخل الخلايا حيث اثبتت البحوث والدراسات العلمية تاثيرها.

وقالت في محاضرة القتها مساء امس في الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع ادارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة ان ‏ ‏الطعام الذي نأكله ونوع المعاملات بين الناس ونسبة التوتر التي نتعرض لها وغيرها كلها من الممكن أن تؤثر على تشغيل الجينات داخل الخلايا مما يؤدي الى نتائج إيجابية أو سلبية منها زيادة السمنة و السكري أو تحديات نفسية.

وعرضت للأبحاث العلمية التي تقوم بتنفيذها والتي تدرس من خلالها آثار الحرب والأزمات على اللاجئين بشكل عام وهذه الآثار تتراوح من آثار نفسية واثار فسيولوجية وعلى المادة الوراثية حيث حصلت الدجاني على منحة من National science foundation ‏لاجراء الدراسة بما يؤدي الى الكشف عن أثر الحرب على المادة الوراثية و مدى قابلية توارث هذا الأثر عبر الأجيال.

واكدت أهمية اشتراك الأكاديميين العرب في العمل والأشراف على هذه الأبحاث واخذ زمام المبادرة في البحث العلمي في الوطن العربي علما بأن الدكتورة رنا قد عينت اخيرا رئيسة جمعية تقدم العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي.

واشارت الى ان الصدمة تؤثر فعليا على سلوك الأشخاص المصابين بصدمات نفسية، وغالبا ما تجعلهم يعانون من الاكتئاب، وتؤدي إلى اضطرابات ما بعد الصدمة، وتلك الظروف الصحية النفسية تؤثر على الآباء وعلى الأطفال من بعدهم.

واشار رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة الى اهمية تركيز البحوث العلمية على هذا الجانب الهام مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون مع مختلف الباحثين والمؤسسات البحثية لهذه الغاية.

وتخلل المحاضرة العديد من الاسئلة والمداخلات حول تاثير الصدمة على الحمص النووي للانسان.