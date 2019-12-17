باحثون من “الزيتونة” ينالون جائزة في مؤتمر عالمي

عمان – حصل كلُّ من الدكتور سامي أحمد الدلاهمة والدكتور صالح الجزار من كلية الهندسة والتكنولوجيا جائزة أفضل مقال بحث علمي، من بيّن 160 مقالاً تم قبولها، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر IEEE للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IEEE MENACOMM 2019)، والذي أقيم بمملكة البحرين من 19 إلى 21 تشرين الثاني حيث شاركا بورقة بحثية تحت عنوان: Distributed Combining Techniques for Distributed Detection in Fading Wireless Sensor Networks والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم الجامعة لجهود البحث العلمي والإبداع حيث أن الجامعة تدعم المشاركة في المؤتمرات العلمية وتوفر كل ما يلزم لتشجيع الباحثين على ذلك وقد دعمت الجامعة حضور د. سامي الدلاهمة المؤتمر وقدم المقال السابق فيه.