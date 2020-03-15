باحثون من جامعة اليرموك يبدأون العمل على إيجاد لقاح ضد كورونا (أسماء)

عمان- الغد- أعلن رئيس جامعة اليرموك، زيدان كفافي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إيجاد لقاح وقائي لفيروس كورونا.

وطالب كفافي اللجنة بتزويده بكافة التوصيات فوراً ووضع تحت إمرتها كافة إمكانية الجامعة.

أسماء اللجنة:

الأستاذ الدكتور وسام شحادة/ عميد كلية الطب/ رئيساً

الدكتور ميرفت الصوص/ عميد كلية الصيدلية /عضواً

الدكتور زين العابدين عبدلله/ كلية الطب/ عضواً

الدكتور وليد المومني/ كلية الطب/ عضواً

الدكتور سهم غرايبة/ كلية الطب/ عضواً

الدكتور علاء الجبالي/ كلية الصيدلة/ عضواً

الدكتور خالد القاعود/ كلية العلوم/ عضواً