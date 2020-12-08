باحث أردني من جامعة اليرموك يحصل على جائزة دولية في الرياضيات

اربد – الغد – حصل الباحثُ الأردني الدكتور محمد الرفاعي من قسم الرياضيات في جامعة اليرموك على جائزة “325 سنة على التفاضل والتكامل الكسري” years of Fractional Calculus Award 325 المقدمة من المؤتمر الدولي الأول حول “حساب التفاضل والتكامل الكسري الحديث”، الذي عقدته مؤخراً جامعة بيروني التركية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 300 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمناسبة مرور 325 سنة على وضع علم التفاضل والتكامل.

وجاء تكريم الرفاعي بهذه الجائزة الرفيعة في حفل افتتاح المؤتمر تقديرا لإسهاماته الكبيرة والمتميزة في هذا المجال الرياضي الهام، إلى جانب 50 باحثاً من مختلف جامعات العالم.

و شارك الرفاعي كمتحدث رئيسي في الموتمر حيث ألقى محاضرة بعنوان “تقدير المشتقات الكسرية عند النقاط القصوى وتطبيقاتها”.

يذكر أن علم حساب التفاضل والتكامل أو الحسبان الكسري، و وضع أساسه العالمان إسحاق نيوتن وغوتفريد لايبنتس في عام 1695م.