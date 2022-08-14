باخرة تلوث رصيف الحاويات في العقبة.. والتوجيه لحجزها

أحمد الرواشدة- العقبة- صرح مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي بأنه تمت ملاحظة تلوث محدود بمادة زيتية في منطقة رصيف ميناء الحاويات صباح اليوم الأحد.

وأضاف المجالي أنه تم على المباشرة توجيه كافة الجهات المعنية من مديرية البيئة والمحمية البحرية في سلطة منطقة العقبة للتحقق من مصدر هذه المادة وبمشاركة الهيئة البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث.

وأشار إلى أنه وبعد التحقق، تم التحديد الأولي للمصدر والناتج عن إحدى السفن المهيأة للاصطفاف، وتم التوجيه لحجز الباخرة لاتخاذ المقتضى القانوني وصدور نتائج التحقيق النهائية، علما أنه تم إيقاف المصدر كليا والكشف على كافة الأرصفة والشواطئ وما زال العمل جاريا على معالجة التلوث والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات إلى جانب عدد من البقع بسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطئ الجنوبي.

وأكد أن العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر بالحياة البحرية والتجمعات المرجانية وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب.

ويتوقع إزالة كافة آثار التلوث خلال الساعات المقبلة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.