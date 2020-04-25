باخرة محملة بـ 63 ألف طن قمح تُفرغ حمولتها في العقبة

العقبة – قال مدير الصناعة والتجارة في العقبة إبراهيم الحوامدة، إن باخرة قمح رست اليوم السبت، في الميناء الرئيسي على متنها 63 ألف طن قمح من منشأ روماني.

وأضاف الحوامدة في تصريح صحفي، أنه تم تفريغ 59 ألف طن من حمولة الباخرة، وسيتم الانتهاء من تفريغها كاملة مساء غد الأحد، وأن بواخر الحبوب تصل تباعاً بهدف زيادة مخزون المملكة من القمح لفترات طويلة.

وحول الوضع التمويني في المحافظة، بين الحوامدة، أن كافة أصناف السلع والمواد الأساسية والتموينية، والمخابز ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، عاملة، ولديها مخزون كافٍ.

وأشار إلى أن الحركة الشرائية في أسواق العقبة نشطة، إضافة إلى أن فرق الرقابة تقوم بجولاتها باستمرار.

–(بترا)