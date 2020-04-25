السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

باخرة محملة بـ 63 ألف طن قمح تُفرغ حمولتها في العقبة

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة – قال مدير الصناعة والتجارة في العقبة إبراهيم الحوامدة، إن باخرة قمح رست اليوم السبت، في الميناء الرئيسي على متنها 63 ألف طن قمح من منشأ روماني.
وأضاف الحوامدة في تصريح صحفي، أنه تم تفريغ 59 ألف طن من حمولة الباخرة، وسيتم الانتهاء من تفريغها كاملة مساء غد الأحد، وأن بواخر الحبوب تصل تباعاً بهدف زيادة مخزون المملكة من القمح لفترات طويلة.
وحول الوضع التمويني في المحافظة، بين الحوامدة، أن كافة أصناف السلع والمواد الأساسية والتموينية، والمخابز ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، عاملة، ولديها مخزون كافٍ.
وأشار إلى أن الحركة الشرائية في أسواق العقبة نشطة، إضافة إلى أن فرق الرقابة تقوم بجولاتها باستمرار.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

إغلاق محلين لبيع الحلويات خالفا السلامة العامة

منذ 4 دقائق

“الإفتاء”: قيمة زكاة الفطر 180 قرشا وطعام المسكين دينار

منذ 34 دقيقة

إغلاق محلا للحلويات بسبب البيع المباشر

منذ 43 دقيقة

نتائج سلبية لـ 63 عينة فحص كورونا في عجلون

منذ 47 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock