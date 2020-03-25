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باخ: إعادة جدولة الأولمبياد يحتاج إلى تضحيات من جميع الأطراف

منذ ساعة واحدة

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لوزان – أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء في لوزان أن إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية “تحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف” المعنية.
وقال باخ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “هذه الألعاب الأولمبية المؤجلة ستحتاج إلى تضحيات، وستحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف المعنية” غداة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. – (أ ف ب) 

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