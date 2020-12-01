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باخ يترشح دون مواجهة لولاية ثانية على رأس الأولمبية الدولية

منذ 39 دقيقة

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لوزان (سويسرا) – ستكون طريق الألماني توماس باخ سالكة نحو ولاية ثانية على رأس اللجنة الأولمبية الدولية، بعد ترشحه بمفرده بحسب ما أعلنت اللجنة الثلاثاء عقب إغلاق باب الترشح.
ومن المتوقع أن تصادق الجمعية العمومية المقررة في أثينا بين 10 و12 آذار/مارس المقبل على ولاية مدتها أربع سنوات للمحامي والبطل الأولمبي السابق البالغ 66 عاماً والذي تبوأ منصبه في العام 2013. -(أ ف ب)

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