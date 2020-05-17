باخ يرمي كرة “الأولمبياد” في ملعب منظمة الصحة العالمية

لوزان (سويسرا) – دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى الحذر والصبر، في التحضير لأولمبياد طوكيو الذي تأجل إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحدث باخ بعد توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المجتمع من خلال الرياضة والمساهمة في الوقاية من الامراض غير المعدية.

وعن كيفية تعاطي لجنته إذا لم يتم اكتشاف لقاح في موعد الالعاب، قال باخ “نحن على بعد سنة وشهرين من تلك الالعاب، وعندها سنتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب معوّلين على نصيحة منظمة الصحة العالمية ومناقشتها في فريق عملنا المشترك”.

تابع “لكن لا اعتقد ان احدا بمقدوره الآن تقديم إجابة يعوّل عليها حول شكل العالم في 2021. لذا يجب ان نكون حذرين وصبورين في الوقت عينه لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة آمنة للجميع في الالعاب”.

وأدى فيروس “كوفيد-19” إلى وفاة أكثر من 300 ألف نسمة في العالم واصابة أكثر من 4,5 ملايين شخص. كما ادى تفشي الفيروس الى تأجيل اولمبياد طوكيو الصيفي من تموز/يوليو 2020 الى تموز/يوليو 2021. -(أ ف ب)