باخ يعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية

طوكيو – أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأحد اختتام أولمبياد طوكيو، واصفاً الألعاب التي تأجلت عاماً بسبب جائحة كورونا بأنها “الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً”، فيما سلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وقال باخ خلال الحفل الختامي على الملعب الأولمبي في طوكيو “الآن علي أن أعلن نهاية هذه الرحلة الأولمبية الأكثر تحدياً إلى طوكيو: أعلن اختتام دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين”.

وتسلّمت هيدالغو العلم الأولمبي من كويكي عبر باخ، خلال حفل الاختتام.

وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024.

وبات أولمبياد طوكيو أول دورة ألعاب يتم تأجيلها العام الماضي، وكاد يصبح الأولمبياد الوحيد الذي يلغى في زمن السلم مع تفاقم جائحة كورونا في كل أنحاء العالم.

ومنع حضور الجماهير في الحفل الختامي بالملعب الأولمبي الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، التزاماً بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات اليابانية لمكافحة كوفيد-19، على غرار طوال فترة الألعاب. -(أ ف ب)