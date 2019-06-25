بادي لوو يغادر نهائياً فريق وليامس

باريس – أعلن البريطاني بادي لوو الذي يشغل منصب المدير التقني في فريق وليامس المشارك ببطولة العالم للفورمولا واحد ، الثلاثاء ، انه سيغادر نهائيا صفوف فريقه بعدما كان في اجازة منذ آذار(مارس) الماضي.

وقال لوو (57 عاما) في بيان : “بعد فترة من التفكير، قررت عدم العودة للعمل مع وليامس”.

وتابع المدير التقني الذي سبق له ان عمل مع ماكلارين ومرسيدس : “أتمنى كل التوفيق لزملائي السابقين من أجل مواجهة التحديات القادمة، وأنا واثق من قدرتهم على ذلك”.

ويمر الفريق البريطاني باشراف كلير وليامس، بأسوأ مواسمه على الإطلاق في بطولة سباقات الفئة الأولى، إذ لم يتمكن من حصد أي نقطة بعد 8 سباقات، فيما يحتل سائقاه البريطاني جورج راسل والبولندي روبرت كوبيتسا قاع الترتيب في الجوائز الكبرى.

(أ ف ب)