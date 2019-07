بارتوميو يُغلق الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

برشلونة – شدد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ، أنه لا وجود لملف نيمار ، رغم إقراره برغبة اللاعب البرازيلي في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي ، غير أن النادي الفرنسي لا يريد التفريط فيه هذا الصيف.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية رداً عمّا إذا كان “البلاوجرانا” مهتما باستعادة اللاعب البرازيلي ، قال : “نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن بي إس جي ، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا الأمر غير ممكن”.

Josep Maria Bartomeu claims 'there's no Neymar case' and believes Dembele is better than the Brazilian https://t.co/4fmcQ12JP5

