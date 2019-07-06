آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

بارتوميو يُغلق الباب أمام عودة نيمار إلى برشلونة

رئيس البرسا : ديمبيلي موهوب وأفضل منه

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – شدد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ، أنه لا وجود لملف نيمار ، رغم إقراره برغبة اللاعب البرازيلي في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي ، غير أن النادي الفرنسي لا يريد التفريط فيه هذا الصيف.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية رداً عمّا إذا كان “البلاوجرانا” مهتما باستعادة اللاعب البرازيلي ، قال : “نعلم أن نيمار يريد الرحيل عن بي إس جي ، وأن النادي الفرنسي لا يريد التفريط في نيمار، لذا الأمر غير ممكن”.

ونفى بارتوميو أن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي قد طلب ضم زميله السابق ، وعن هذا الأمر ، أجاب : “إنها شائعة، أعلم ذلك لأنني قرأتها في الصحف ، لم يطلب ميسي لاعبين أبداً ، يُحب اللاعبون دائما اللعب في فريق جيد”.

وأشاد رئيس البرسا بالفرنسي عثمان ديمبلي ، الذي اعتبره بأنه أفضل من نيمار ، بالقول : “أعتقد أن ديمبلي أفضل من نيمار ، لطالما قلت إن ديمبيلي لاعب شاب موهوب ومختلف ويروق لي ، أرى أنه أحد اللاعبين المتألقين حالياً ونريد أن يتطور هنا”. (إفي)

مقالات ذات صلة

إختباران جدّيان لـ “الصقور” أمام “الفراعنة” تحضيراً لـ “مونديال الصين”

منذ 18 دقيقة

تقارير .. سان جيرمان يعرض نيمار على إدارة ريال مدريد

منذ 31 دقيقة

المشجّع الوحداتي “الجبالي” يعود إلى المملكة

منذ ساعتين

الفرنسي دوبون يتولى منصب “المعد البدني” لـ ريال مدريد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock