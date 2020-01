بارتي الى النهائي لمواجهة الشابة ياستريمسكا – فيديو

أديليد (أستراليا) – بلغت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا المباراة النهائية لدورة أديلايد الاسترالية في كرة المضرب بفوزها الجمعة على الاميريكية دانييل كولينز 3-6 و6-1 و7-6 (7-5)، لتلاقي الاوكرانية دايانا ياستريمسكا الفائزة على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-4 و7-6 (7-4).

"It's seldom that I'll get the crowd involved, but it was a lot of fun tonight. I thought why not get everyone involved?"@ashbarty couldn't resist adding some extra flair to her performance tonight.#AdelaideTennis pic.twitter.com/7vq9eH6X3N

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 17, 2020