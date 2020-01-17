بارتي الى النهائي لمواجهة الشابة ياستريمسكا – فيديو

أديليد (أستراليا) – بلغت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا المباراة النهائية لدورة أديلايد الاسترالية في كرة المضرب بفوزها الجمعة على الاميريكية دانييل كولينز 3-6 و6-1 و7-6 (7-5)، لتلاقي الاوكرانية دايانا ياستريمسكا الفائزة على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-4 و7-6 (7-4).

"It's seldom that I'll get the crowd involved, but it was a lot of fun tonight. I thought why not get everyone involved?"@ashbarty couldn't resist adding some extra flair to her performance tonight.#AdelaideTennis pic.twitter.com/7vq9eH6X3N — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 17, 2020

ومرة جديدة، واجهت بارتي منافسة قوية من كولينز التي كانت تغلبت عليها في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس في طريقها للظفر باللقب، وحسمت المباراة في ساعة و55 دقيقة.

وقالت بارتي بعد فوزها “كانت تجربتي الاولى (هذه السنة) بمباراة يرتفع الادرينالين في نهايتها. ولهذا السبب نحن هنا…”.

.@ashbarty gets the hard fought win over Collins! Seals her spot in the @AdelaideTennis final 3-6, 6-1, 7-6(5)! pic.twitter.com/9pXIOfYXFG — WTA (@WTA) January 17, 2020

وكانت بارتي سقطت في ظهورها الاول على ارضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، امام الاميركية جنيفر برايدي الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالميا في الدور الثاني لدورة بريزبين الاسبوع الماضي.

وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة الى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا المحتفظة بلقبها في بريزبين.

No Aussie woman has won a title on home soil since 2011… Will @ashbarty make history again today?#AdelaideTennis https://t.co/jwB6uARfyW — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 17, 2020

وتسعى بارتي (23 عاما)، حاملة لقب بطولة رولان غاروس، الى احراز لقبها الثامن في بطولات المحترفات والاول في بلدها.

وقبل ثلاثة ايام من انطلاق بطولة استراليا المفتوحة، تبدو بارتي مرشحة قوية لاحراز اللقب، علما بان عام 2019 شهد نجاحات كبيرة لها بتتويجها في ميامي، باريس وبرمنغهام بالاضافة الى بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

وتخلفت بارتي بسرعة في المجموعة الاولى ولم تنجح بتعويضها، لكن الاسترالية استفادت سريعا وحسمت الثانية بسهولة 6-1. وجاءت الثالثة حماسية وحسمتها بارتي في الشوط الفاصل “تاي بريك”.

من جهتها، تابعت الشابة ياستريمسكا (19 عاما و24 عالميا)، مشوارها الجيد وأقصت سابالينكا (21 عاما) السادسة في الدورة والثانية عشرة عالميا التي كانت قد اخرجت الرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون.

ولم تخسر ياستريمسكا في اي مباراة نهائية شاركت فيها في هونغ كونغ (2018)، هواهين (2019) وستراسبورغ (2019).– (أ ف ب)